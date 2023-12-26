Движение грузовиков ограничили через Каменск-Уральский из-за сильного снегопада

На дорогах Свердловской области задействовали 413 единиц техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Госавтоинспекция Свердловской области ограничила движение грузового транспорта через город Каменск-Уральский из-за сильного снегопада и неудовлетворительного состояния проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"Госавтоинспекция информирует о введении временных ограничений для движения грузового транспорта через город Каменск-Уральский. Движение грузового транспорта закрыто в связи с выпадением осадков в виде обильного снега и неудовлетворительным состоянием проезжей части на улицах и автодорогах города", - говорится в сообщении. Ограничения будут сняты после приведения улично-дорожной сети в соответствие требованиям безопасности.

Позже в ведомстве добавили, что из-за неудовлетворительного состояния проезжих частей введены ограничения для грузового и пассажирского транспорта на автодорогах Камышлов - Сухой Лог Сухоложского района с 14-го по 37-й км и Екатеринбург - Реж - Алапаевск с 20-го по 47-й км.

В департаменте информационной политики региона добавили, что в отдельных районах области наблюдается метель. На региональных дорогах работает 413 единиц техники. При этом уже выпало до 5 см снега.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, днем 26 и ночью 27 декабря местами ожидается сильный снег и гололед.