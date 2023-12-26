В Саратовской области в 2024 году планируют ввести более 2,5 тыс. мест в школах

В регионе уже насчитывается более 393 тыс. ученических мест

САРАТОВ, 26 декабря. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. мест планируют ввести в школах в Саратовской области в 2024 году благодаря завершению строительства четырех новых объектов. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства - министр образования региона Михаил Орлов.

"Вводим 2 577 дополнительных мест. Это две пристройки к средним школам №103 и №66, строительство новой школы на 825 мест на улице Ипподромной [в Саратове] и 600 мест - пристройка к средней школе №30 Энгельса. Такое количество вводимых новых мест беспрецедентное", - сказал Орлов, уточнив, что новые ученические места планируется открыть в 2024 году.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования области, сейчас в регионе более 393 тыс. ученических мест. По словам главы ведомства, ввод дополнительных мест будет способствовать переводу некоторых учреждений с двухсменного на односменный режим работы.

Во время брифинга, посвященного итогам реализации нацпроекта "Образование" в регионе, Орлов также сообщил, что в 2023 году в школах области появилось 1 715 ученических мест, построили 4 школьных здания.