В России отцы-одиночки смогут направлять материнский капитал на накопительную пенсию

С 1 февраля материнский капитал проиндексируют на 7,5%

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Закон, наделяющий отцов-одиночек правом использовать материнский капитал для формирования накопительной пенсии, вступает в силу с 1 января 2024 года, соответствующий документ президент РФ Владимир Путин подписал 4 августа 2023 года.

Ранее только женщины имели право направлять средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии. Закон предоставляет такое право отцам или усыновителям, которые воспитывают двух или более детей после смерти их матери либо являются единственными усыновителями.

Также с 1 января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только родителям, имеющим российское гражданство на момент появления ребенка, и только если ребенок является гражданином РФ по рождению. При этом нововведение не коснется жителей новых регионов, которые на момент принятия этих территорий в состав РФ не имели российского гражданства (то есть они сохранят право на маткапитал, даже если не были гражданами РФ на момент рождения своих детей).

С 2024 года увеличат период, в течение которого можно обратиться за выплатой из материнского капитала и получить деньги за все время с момента рождения ребенка. В 2023 году это было возможно в течение первых 3 месяцев с рождения, а теперь такая возможность у родителей будет в течение полугода.

Индексация маткапитала

С 1 февраля 2024 года предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%. Сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 тыс. рублей, на второго ребенка - 834 тыс. рублей, если семья не получала сертификат на первого ребенка. Общая сумма расходов на материнский капитал в 2024 году составит более 495 млрд рублей, его средствами воспользуются 1 млн семей.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на такую поддержку имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.