Депардье назвал смелым решение деятелей культуры Франции поддержать его

Актер отметил, что "не просил никого из поддержавших его деятелей о помощи, это была их личная инициатива"

ПАРИЖ, 26 декабря. /ТАСС/. Французский актер Жерар Депардье назвал смелым решение 50 деятелей культуры республики подписать обращение в его защиту на фоне обвинений в домогательствах и преступлениях на сексуальной почве.

"Я считаю, что это очень смелый поступок со стороны подписавшихся", - отметил артист в интервью радиостанции RTL.

По его словам, он "рад, что письмо было опубликовано". При этом актер подчеркнул, что "не просил никого из поддержавших его деятелей о помощи, это была их личная инициатива".

Депардье добавил, что некоторые другие французские артисты также планировали подписать это письмо, но в конечном итоге отказались. Он не уточнил, о ком именно идет речь.

В понедельник газета Le Figaro опубликовала открытое письмо, подписанное 50 французскими деятелями культуры, в котором они выступили против "линчевания" и "потока ненависти", направленного против Депардье в СМИ. В их послании констатируется, что кампания против актера ведется "вопреки принципу презумпции невиновности". Артисты также выступили с призывом не забывать о значении Депардье для французской культуры. В то же время деятели искусства подчеркнули, что "не собираются вступать с кем-либо в какие-либо споры и рассчитывают на то, что правосудие выполнит свою работу".

Нападки на актера

15 декабря министр культуры Франции Рима Абдюль-Малак в эфире телеканала France 5 заявила, что совет ордена Почетного легиона намерен оценить соответствие Депардье имеющейся у него этой высшей награде Франции на фоне обвинений со стороны ряда женщин в домогательствах. О таких планах ей сообщил в личной беседе великий канцлер ордена генерал армии Франсуа Лекуантр. Совет, в частности, планирует определить, лишить ли Депардье временно орденских прерогатив или отозвать эту награду.

Президент Франции Эмманюэль Макрон позднее заявил, что считает недопустимым лишение актера ордена Почетного легиона на основе публикаций в СМИ и выступает за сохранение презумпции невиновности.

В окружении актера ранее сообщили ТАСС, что Депардье, имеющий российское гражданство, глубоко переживает из-за очередного витка кампании, связанной с обвинениями в сексуальных домогательствах. Было отмечено, что эта медийная кампания была развернута в отсутствие каких-либо судебных решений по вменяемым ему действиям.

Новые заявления от французских актрис начались после выхода в эфир телеканала France 2 интервью актрисы Элен Даррас, которая пожаловалась на домогательства со стороны актера, якобы имевшие место в 2007 году. В этом контексте СМИ также вспомнили об иске со стороны другой актрисы - Шарлот Арну, которая с 2018 года обвиняет Депардье в сексуальном насилии. Разбирательство по этой жалобе длится уже пять лет. Суд первой инстанции отклонил иск актрисы, не найдя подтверждения озвученным обвинениям, и сейчас рассматривается ее апелляция.

Дополнительным поводом для обсуждений ситуации с обвинениями в адрес актера стала смерть актрисы Эмманюэль Дебевер, которая четыре года назад обвинила Депардье в приставании к ней на съемках фильма "Дантон" в 1982 г., однако тогда прокуратура не смогла собрать доказательства для предъявления обвинений. 60-летняя француженка ушла из дома в конце ноября и совершила попытку самоубийства. Спасателям удалось вытащить ее из Сены, после чего актрису доставили в больницу, где Дебевер умерла 7 декабря. Как отмечают в СМИ, в тот же день на телеканале France 2 вышла передача, в которой выступали со своими версиями событий женщины, обвинявшие Депардье в домогательствах. Прокуратура начала расследование обстоятельств смерти Дебевер и мотивов, толкнувших ее на самоубийство.