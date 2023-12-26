В МВД заявили, что антитеррористическая защищенность на выборах должна быть в приоритете

Первый замглавы ведомства Александр Горовой отметил, что президентские выборы впервые пройдут в многодневном режиме, голосование состоится в условиях беспрецедентных рисков и угроз, связанных со специальной военной операцией

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Голосование на выборах президента России пройдут в условиях рисков и угроз из-за специальной военной операции, поэтому антитеррористическая защищенность и готовность к действиям при чрезвычайных обстоятельствах должны ставиться во главу угла. Об этом заявил первый замглавы МВД России Александр Горовой в ходе очередного заседания оперативного штаба МВД РФ по профилактике правонарушений.

На заседании был рассмотрен вопрос об обеспечении общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов президента РФ в 2024 году. Горовой обратил внимание присутствующих, что президентские выборы впервые пройдут в многодневном режиме, голосование состоится в условиях беспрецедентных рисков и угроз, связанных со специальной военной операцией.

"В этой связи антитеррористическая защищенность и готовность к действиям при чрезвычайных обстоятельствах должны ставиться во главу угла", - подчеркнул первый замминистра и напомнил, что деятельность органов внутренних дел в рассматриваемый период должна осуществляться в тесном взаимодействии с избирательными комиссиями и строго в рамках правовых полномочий.

Кроме того, Горовой потребовал от руководителей территориальных органов внутренних дел во взаимодействии с территориальными органами ФСБ России, региональными властями и органами местного самоуправления провести оперативно-профилактические мероприятия по обеспечению безопасности в местах проведения голосования. "Одновременно поручаю руководителям территориальных органов под личный контроль взять своевременность и качество рассмотрения всех заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства, обращений участников выборного процесса, а также ход расследования уголовных дел и административного производства по указанным фактам", - заявил Горовой.

В завершение заседания оперативного штаба его участники обсудили вопросы обеспечения правопорядка в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.