В Заполярье участникам спецоперации компенсируют расходы на поездки к врачу

Размер компенсации составит от 700 до 9 тыс. рублей

МУРМАНСК, 26 декабря. /ТАСС/. В Мурманской области компенсируют участникам специальной военной операции с инвалидностью расходы на проезд в медицинские организации для прохождения реабилитации, сообщили в министерстве труда и социального развития региона.

"По поручению губернатора Андрея Чибиса в регионе расширена государственная поддержка участников СВО. С января 2024 года участники спецоперации с инвалидностью могут компенсировать расходы на проезд в медицинские организации, расположенные за пределами территории населенного пункта, в котором они проживают, для прохождения медицинской реабилитации и обратно", - говорится в сообщении.

Участники СВО, проживающие на территории Мурманской области, могут возместить от 700 до 9 тыс. рублей в зависимости от протяженности маршрута: 50 - 300 км. Поездка должна осуществляться по направлению врача по маршрутам регулярных перевозок.

С февраля 2022 года из регионального бюджета выделили на различные цели, связанные с проведением СВО, около 1,6 млрд рублей. Всего в регионе осуществляется 22 вида поддержки участников СВО и членов их семей. Они включены в приоритетную группу региональной программы "Свой дом в Арктике", по которой можно получить единовременную выплату до 1,5 млн рублей на строительство или приобретение жилого дома. Дети участников СВО - школьники и студенты колледжей получают бесплатное горячее питание, а совсем юные северяне бесплатно посещают детский сад.