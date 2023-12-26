В Дагестане станут постоянными детские ярмарки-выставки изделий народных промыслов

Теперь выставки-ярмарки будут проводиться два раза в год в июне и декабре

МАХАЧКАЛА, 26 декабря. /ТАСС/. Выставки-ярмарки изделий народных художественных промыслов, изготовленные школьниками из Дагестана на занятиях кружков дополнительного образования, будут проводиться два раза в год в июне и декабре. Об этом сообщил ТАСС министр образования и науки республики Яхья Бучаев.

В декабре Минобрнауки Дагестана впервые организовало детскую ярмарку-выставку, где школьники из 20 районов республики представили лоскутное шитье, гончарное дело, балхарскую керамику, резьбу по дереву, кайтагскую вышивку, тастароплетение, ковроткачество, вязание джурабов, ювелирное дело и другие традиционные промыслы региона. Изделия были проданы при поддержке представителей туристической индустрии региона.

"Мероприятие прошло с большим резонансом, положительно было воспринято всеми. Мы будем эту выставку-ярмарку делать теперь два раза в год: к концу учебного года, ко дню защиты детей и к концу календарного года в декабре. Будем также расширять географию, чтобы дети и педагоги увидели, что их творчество, которым они занимаются на кружках дополнительного образования, кроме морального удовлетворения, приносило и материальную прибыль. У них будет возможность продавать свои изделия, получать за это небольшие деньги, которые можно будет в дальнейшем потратить на расходные материалы или на другие развлечения для детей", - сказал министр.

Изготовлением народных художественных промыслов занимаются жители нескольких десятков районов Дагестана. Изделия создают в том числе и дети во время кружков дополнительного образования. В 2023 году в дагестанском селе Кубачи на базе общеобразовательной школы возобновил работу учебно-производственный класс по изучению ювелирного мастерства, которое является традиционным ремеслом для жителей села. После открытия в них смогут обучаться около 350 детей из близлежащих сел.