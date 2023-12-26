В Нижегородской области на карантин закрыли 42 школы и 5 детсадов

По данным Роспотребнадзора, в регионе одновременно циркулируют вирусы гриппа, коронавирус, парагрипп и другие

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Карантин из-за респираторных инфекций ввели в 42 школах и 5 детских садах Нижегородской области, сообщила журналистам замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

"В настоящее время на территории региона в 9% образовательных учреждений введены карантинные мероприятия, в частности, 42 школы и 5 детских садов закрыты полностью. К сожалению, в них не будет возможности провести новогодние утренники", - сказала Садыкова.

Она отметила, что в области продолжается рост заболеваемости респираторными инфекциями, одновременно циркулируют вирусы гриппа, коронавирус, парагрипп и другие.

По данным управления, в регионе от гриппа привили почти 1,4 млн человек - почти 45% населения. Тем не менее этого недостаточно для того, чтобы полностью сдержать распространение инфекции.