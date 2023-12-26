Путин пригласил страны СНГ принять участие в реализации гуманитарных инициатив РФ

Речь идет, в частности, о создании Евразийской академии киноискусства и кинопремий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пригласил все страны СНГ принять участие в реализации гуманитарных инициатив России, в частности - создании Евразийской академии киноискусства и кинопремий.

"Хотел бы также напомнить о выдвинутых Россией инициативах создания Евразийской академии киноискусства и учреждении Евразийской кинопремии, возрождении международного конкурса популярной песни "Интервидение". Рассчитываю на вашу благожелательную реакцию", - сказал Путин на неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Он добавил, что приглашает все страны Содружества принять участие в реализации этих проектов. "Я думаю, что это будет интересно, познавательно, полезно для народов всех наших стран", - подчеркнул президент.

Говоря о гуманитарном сотрудничестве, Путин напомнил, что 13 октября на бишкекском саммите был подписан договор об учреждении Международной организации по русскому языку. По словам президента РФ, эта структура со штаб-квартирой в Сочи призвана содействовать продвижению русского языка не только на пространстве СНГ, но и за его пределами. "В процессе подготовки этого документа, этого договора всеми признавалось, что русский язык является важнейшим консолидирующим документом на постсоветском пространстве, ключом к взаимопониманию и свободному общению для сотен миллионов жителей стран СНГ", - подчеркнул российский лидер.

В целом, по оценке президента РФ, гуманитарное сотрудничество развивается поступательно и успешно. По его словам, эта сфера опирается на многовековую общую историю, глубокое переплетение культур. "Неслучайно мы с вами прошлись сегодня по исторической части нашего когда-то единого государства. Я знаю, что президент Казахстана [Касым-Жомарт Токаев] подготовил специальную информацию по этому вопросу", - сказал Путин, уточнив, что этот доклад будет заслушан в закрытом режиме.