По словам премьер-министра, ведомство динамично развивается

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником, отметив, что ведомство динамично развивается.

"Сегодня МЧС России динамично развивается. Сформирована современная система оперативного мониторинга, в том числе космического, а также прогнозирования различных угроз. Внедряются инновационные учебно-методические разработки, программно-технические комплексы", - говорится в поздравлении председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Премьер подчеркнул, что также большое внимание уделяется оснащению подразделений новейшими аварийно-спасательными средствами и профессиональной подготовке личного состава.

Мишустин назвал профессию спасателя благородной и одной из самых опасных, указав, что она требует особого мужества, самоотдачи и умения принимать правильные решения. Глава правительства отметил, что спасатели надежно стоят на страже безопасности жизни россиян, слаженно действуют в экстремальных условиях, благодаря опыту и навыкам эффективно выполняют задачи, возложенные на ведомство. "На вашем счету большое количество успешных операций по ликвидации аварий, пожаров, последствий стихийных бедствий, паводков и техногенных катастроф, тысячи спасенных жизней, в том числе - при проведении международных гуманитарных миссий", - заметил премьер.

Он выразил спасателям благодарность за их труд и верность призванию, а также особенно выделил ветеранов ведомства, которые стояли у истоков создания МЧС, назвав их наставниками для молодежи.

"Искренне желаю сотрудникам ведомства дальнейших успехов, реализации намеченных планов. Крепкого здоровья и счастья вам, вашим родным и близким", - подытожил Мишустин и также поздравил всех с Новым годом.

О празднике

День спасателя, считающийся профессиональным праздником всех сотрудников МЧС России, был введен указом президента в 1995 году. За пять лет до этого 27 декабря в стране был создан Российский корпус спасателей, начавшийся с одного спасотряда и приданной ему авиации. Чуть позже он был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям, а в 2004 году - преобразован в министерство.