Хуснуллин в рамках акции "Елка желаний" исполнит мечты двух детей

Среди них - девятилетняя Елизавета из Санкт-Петербурга, которая мечтает посетить Дворец гимнастики Ирины Винер

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" и снял с новогодней елки две открытки с мечтами детей.

На первой открытке была мечта девятилетней Елизаветы из Санкт-Петербурга посетить Дворец гимнастики Ирины Винер. "Это я с удовольствием [исполню]. Так как я сам занимался строительством и организацией этого проекта, поэтому я с удовольствием это организую", - отметил Хуснуллин.

Вице-премьер также заверил девятилетнего Льва из Луганской Народной Республики, что исполнит его желание увидеть завод по изготовлению троллейбусов и электробусов. "Это мы организуем. У нас сейчас как раз программа развития "Мобильный город", поэтому очень активно строятся троллейбусы и автобусы, - обратил внимание он. - Я думаю, что мы все организуем".

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.