В Москве можно купить подарок от мастеров с особенностями здоровья

Для удобства покупателей товары в каталоге систематизированы по девяти категориям

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Москвичи могут купить новогодний подарок и поддержать горожан с инвалидностью на социальном маркетплейсе. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Уже два с половиной года столица продолжает развивать один из наиболее творческих проектов - социальный маркетплейс "Москва - добрый город". На его виртуальной полке представлено уже более 1,5 тыс. эксклюзивных художественных и ремесленных изделий из разных материалов и в различных техниках. Их выполнили вручную люди с инвалидностью в открытых при поддержке города мастерских 40 некоммерческих организаций. Более 200 видов товаров в электронном каталоге - это новогодние подарки и украшения. Впервые они выделены в отдельный специальный раздел", - сказала Ракова.

По ее словам, каждое изделие, представленное на социальном маркетплейсе, - это уникальная вещь. Для удобства покупателей товары в каталоге систематизированы по девяти категориям. Это бижутерия, вязаные и шерстяные товары, декор и товары для дома, игрушки, изделия из дерева и фанеры, полиграфия, текстиль, фарфор и фаянс, прочая продукция.

Отмечается, что приобрести изделия на маркетплейсе может любой желающий. Многие столичные компании и учреждения уже оформили на сайте "Москва - добрый город" заказы для своих клиентов, сотрудников и партнеров.

Первый в России государственный социальный маркетплейс онлайн-магазинов НКО "Москва - добрый город" создан в 2021 году. Уникальная платформа дает людям с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья или в трудной жизненной ситуации возможность выражать себя через творчество, быть востребованными, найти новых друзей, развивать социальные навыки, работать и зарабатывать. Проект реализует специализированный центр занятости "Моя карьера".