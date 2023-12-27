Премьер-министр России назвал ее ведущие партии шедеврами мирового балета

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с юбилеем народную артистку СССР Габриэлу Комлеву, назвав ведущие партии артистки шедеврами мирового балета. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Ваша артистическая индивидуальность, чувство стиля и музыкальность воплотились в яркие роли на сцене знаменитого Мариинского театра. Ведущие партии в "Жизели" и "Эсмеральде", Авроры в "Спящей красавице", Никии в "Баядерке", Ариадны в "Икаре" - стали настоящими шедеврами мирового балета, снискали любовь миллионов поклонников прекрасного искусства", - говорится в сообщении.

Премьер отметил преподавательскую деятельность Комлевой, подчеркнув, что артистка многие годы щедро делится с учениками знаниями и опытом, секретами мастерства и любовью к профессии, а также помогает раскрывать их способности и таланты. Мишустин пожелал артистке дальнейших творческих успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Габриэла Комлева в 1957 году окончила Ленинградское хореографическое училище (ныне Академия русского балета имени А. Я. Вагановой) и была принята в труппу Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский театр). На этой сцене она раскрылась как классическая балерина академического стиля, наделенная виртуозной техникой и музыкальностью.

Танцовщица выступала в партиях классического репертуара - Сильфида, Жизель и Раймонда в одноименных балетах, Одетта-Одиллия в "Лебедином озере", Аврора в "Спящей красавице", Китри в "Дон Кихоте". Также Комлева стала первой исполнительницей партий Асият в "Горянке" и Девушки в "Ленинградской симфонии".

Среди наград балерины - специальная премия "Золотая маска" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2019).