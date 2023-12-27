Шакире установили памятник в Колумбии

Статуя высотой 6,4 м появилась на набережной Барранкильи

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 декабря. /ТАСС/. Памятник колумбийской певице Шакире был установлен в ее родном городе Барранкилья в департаменте Атлантико. Об этом сообщает информационный портал Infobae.

Отмечается, что церемония состоялась в присутствии родителей певицы, чье полное имя Шакира Изабель Мебарак Риполл. Статуя высотой 6,4 м установлена на набережной Барранкильи Малекон-дель-Рио. Создавший памятник скульптор Йино Маркес запечатлел танцевальное движение Шакиры из вышедшего в 2005 году музыкального клипа на песню Hips Don’t Lie.

Мэр Барранкильи Хайме Пумарехо на своей странице в Х ранее Twitter) по случаю открытия статуи пожелал Шакире "оставаться источником вдохновения для женщин и девушек всего Карибского региона". "Сердце, которое сочиняет, бедра, которые не лгут, непревзойденный талант и голос, который движет народными массами", - написал мэр под кадрами с церемонии открытия памятника певице.