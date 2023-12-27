В Вологодской области участники СВО смогут получить бесплатные земельные участки

Правом получения смогут воспользоваться также лица, проходившие службу в нацгварции и имеющие спецзвания полиции, а также Герои России

ТАСС, 27 декабря. Участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей смогут получить земельные участки в Вологодской области под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Дополнительную меру социальной поддержки военнослужащих одобрили депутаты на очередной сессии регионального парламента.

Соответствующий законопроект был внесен по поручению врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. "С января 2024 года участники специальной военной операции получат право на бесплатные земельные участки для ИЖС на территории Вологодской области. Такое же право будет доступно членам семьи военнослужащего в случае его смерти", - приводится цитата Филимонова.

Отмечается, что правом получения льготного земельного участка смогут воспользоваться участники СВО, лица, проходившие службу в нацгварции и имеющие спецзвания полиции, а также Герои России или награжденные орденами России за боевые заслуги.

Ранее глава Вологодской области объявил о выделении из областного бюджета по одному миллиону рублей семьям Героев России, погибших в ходе СВО.