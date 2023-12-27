В Брянске около 170 учреждений образования будут охранять 10 ЧОПов с 2024 года

Во всех образовательных учреждениях также установлены видеонаблюдение и "тревожные" кнопки

БРЯНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Около 170 образовательных учреждений Брянска будут охранять 10 частных предприятий с 2024 года. Сменят охранников 66 школ, 98 детских садов, 6 отделений дошкольного образования, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Школы и сады Брянска будут охранять десять ЧОПов. 66 школ, 98 детских садов, 6 отделений дошкольного образования детей города Брянска сменят охранников. С 2 января по 31 марта по прямому договору около десяти частных охранных предприятий приступят к работе, - говорится в сообщении со ссылкой на городское управление образования. - С 8 января частные ЧОПы возьмут под охрану детские сады - так же до 31 марта и так же по прямому договору".

По информации администрации города, сроки договоров объясняются тем, что школы откроются на различные мероприятия с 2 января, а детские сады - с 9 января.

Уточняется, что во всех образовательных учреждениях установлены видеонаблюдение и "тревожные" кнопки с выводом на пульт вневедомственной охраны. "На территорию школ и детских садов можно попасть через калитку с домофоном. Помимо этого, работает автоматическая пожарная сигнализация", - отметили в мэрии.

Как уточнил руководитель управления образования городской администрации Альберт Малкин, у всех охранников есть ручные металлодетекторы, также в школах установлены стационарные металлодетекторы. В течение марта планируется провести конкурсные процедуры, после чего охрана образовательных учреждений будет продолжена в прежнем режиме.

7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу из охотничьего ружья в гимназии №5 в Брянске. Она убила одного человека и ранила еще пятерых, после чего покончила с собой. По данным правоохранительных органов, в качестве приоритетной причины произошедшего рассматривается конфликт девушки с одноклассниками.