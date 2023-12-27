Эксперт сообщил, что почти 1 300 храмов УПЦ захватили с 2014 года

В 2022-2023 годах около 600 приходов насильственным путем перевели в ПЦУ, подчеркнул председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Сергей Мельников

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Почти 1 300 храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с 2014 года были насильственным образом отобраны и переданы раскольникам, при этом только за последние два года подобная участь постигла около 600 приходов. Такие данные привел председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников на презентации монографии РАРС "Хроника "черного десятилетия". Религиозные гонения на Украине в 2014-2023 годах".

"Именно с 2014 года, с года майданного переворота, начались практически лавинообразные скачки различных видов нарушений прав верующих УПЦ. <...> С 2014 по 2018 годы было захвачено уже 50 храмов. С 2019 по 2021 годы - около 500 приходов УПЦ были незаконно перерегистрированы в пользу так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), 144 храма были захвачены раскольниками. И в 2022-2023 годах около 600 приходов насильственным путем были переведены в ПЦУ", - сказал Мельников.

По его данным, на 1 января 2014 года на Украине было зарегистрировано почти 12 673 общин канонической церкви. В целом случаи захватов храмов УПЦ известны с 1989 года, однако, к примеру, с 2003 по 2011 годы было зафиксировано лишь немногим более 20 таких инцидентов, добавил эксперт.

На Украине в последнее время идет активная кампания против канонической УПЦ, в том числе поощряется переход ее религиозных общин под юрисдикцию так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических структур. В октябре 2023 года Верховная рада поддержала в первом чтении подготовленный по поручению президента Украины Владимира Зеленского законопроект, который направлен на запрет УПЦ.