В Липецкой области ввели дополнительные меры против коронавируса и ОРВИ

В пресс-службе регионального правительства отметили, что медики соблюдают масочный режим, разделяются потоки больных в поликлиниках, в транспорте проводится дезинфекция

ТАСС, 27 декабря. Власти Липецкой области объявили о введении дополнительных мер против распространения коронавируса и ОРВИ в регионе. В частности, в поликлиниках разделяют потоки пациентов, также возобновляются мероприятия по дезинфекции в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Областной оперштаб ввел дополнительные меры против распространения ОРВИ и ковида. До особого распоряжения медучреждениям рекомендовано соблюдать строгий противоэпидемический режим. Медики используют средства индивидуальной защиты, соблюдают масочный режим. Потоки больных в поликлиниках разделены - пациенты с ОРВИ принимаются отдельно", - говорится в сообщении.

Кроме того, в городском и межмуниципальном транспорте ежедневно будет проводиться дезинфекция. "Это касается автотранспортных предприятий всех форм собственности", - отметили в пресс-службе.

Как сообщила ранее пресс-служба управления Роспотребнадзора по Липецкой области, на территории региона регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, COVID-19 и внебольничными пневмониями. За прошлую неделю показатель заболеваемости ОРВИ составил 68 на 10 тыс. населения, коронавирусом - 4 на 10 тыс. населения, кроме того, зарегистрировано 27 случаев гриппа.