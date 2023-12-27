Путин созвонится с мальчиком, загадавшим визит в Эрмитаж на "Елке желаний"

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Никита Мирошниченко из Костромской области в настоящее время посещает музей

МОСКВА 27 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 27 декабря планирует созвониться с мальчиком, которому он в рамках акции "Елка желаний" помог исполнить заветную мечту - посетить Эрмитаж.

"Президент сегодня продолжит выполнять желания, которые он собрал на новогодней "Елке [желаний]". Сегодня он созвонится - если удастся - с Никитой Мирошниченко из Костромской области, который мечтал посетить Эрмитаж. Сейчас, в это время [мальчик] посещает Эрмитаж. В течение дня мы надеемся, президенту удастся [по телефону] соединиться с мальчиком", - рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. С этого года акция проводится "Движением первых" при поддержке Росмолодежи.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.

4 декабря на выставке-форуме "Россия" Путин снял со специальной елки три открытки с мечтами детей. Одно желание он уже исполнил несколько дней назад: 13-летняя Ксюша Мазнева из Санкт-Петербурга смогла попробовать себя в роли ведущей новостей в "Останкино".