В Херсонской области запустят до 70 социальных автобусных маршрутов

На покупку общественного транспорта разной вместимости из федерального бюджета выделили 1,8 млрд рублей, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко

ГЕНИЧЕСК, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Херсонской области планируют запустить до 70 социальных автобусных маршрутов, что решит проблемы с транспортом вне 15-ти км зоны региона. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Он уточнил, что автобусы разной вместимости приобретены по программам Минтранса и Минпромторга России. На это из федерального бюджета было выделено 1,8 млрд рублей. "С появлением государственного автобусного парка мы сможем запустить до 70 социальных маршрутов. Транспортные проблемы для всех районов области вне 15-км зоны уйдут в прошлое", - написал он в своем Telegram-канале.

По его информации, в Херсонскую область прибыли 152 новых автобуса для работы на городских, пригородных и междугородних маршрутах, до конца года парк пополнится на 184 современных машины.

"Важно, что автобусы соответствуют всем современным требованиям безопасности и просто очень комфортные. Например, на городские маршруты выйдут низкопольные машины, адаптированные для пожилых людей и маломобильных граждан", - подчеркнул Алексеенко.

В 15-километровую зону входят населенные пункты Верхнерогачикского, Великолепетихинского, Горностаевского, Каховского, Алёшкинского и Голопристанского муниципальных и Новокаховского городского округов на левом берегу Днепра. Они находятся на расстоянии до 15 км от реки и считаются прифронтовыми.