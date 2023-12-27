В Махачкале появится первый в Дагестане школьный кампус на 1224 места

На территории комплекса также организуют спальный корпус на 240 мест

МАХАЧКАЛА, 27 декабря. /ТАСС/. В Махачкале в 2024 году приступят к строительству первого в Дагестане школьного кампуса, сообщил первый заместитель мэра Махачкалы Нариман Темуркаев в своем Telegram-канале.

"Для наших с вами детей в Махачкале будет построен первый в Дагестане школьный кампус. Строительство запланировано на следующий год, финансирование будет проводиться в рамках республиканской инвестиционной программы. Образовательный комплекс будет рассчитан на 1 224 ученических места", - написал Темуркаев.

По его словам, на территории комплекса будет, в том числе, спальный корпус на 240 мест.

"Объект расположится на проспекте Насрутдинова, общей площадью 2,8 га. Это будет современный учебный кластер, куда входят школа, корпус для проживания учащихся, спортивные площадки, места для отдыха, досуга и внеклассного обучения детей", - добавил Темуркаев.