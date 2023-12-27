Новосибирский госуниверситет получил грант на создание ИИ-центра по теме "умный город"

Официально центр откроется в 2024 году, но организационная и исследовательская работа в его рамках уже началась

НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Новосибирский государственный университет (НГУ) получил федеральный правительственный грант на создание исследовательского центра, в котором будет вестись работа по развитию концепции "умный город" с применением искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила пресс-служба НГУ.

"В правительстве РФ подвели итоги конкурса на получение финансирования для создания ряда исследовательских центров в сфере ИИ. В число победителей вошел НГУ. Согласно условиям конкурса, каждый центр будет иметь четкую отраслевую направленность, НГУ остановил выбор на направлении "Строительство и городская среда ("умный город")", - говорится в сообщении. Среди победителей также Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Санкт-Петербургский госуниверситет и Нижегородский госуниверситет.

Условия конкурса предусматривают совместное финансирование работы центра государством и индустриальными партнерами вуза. Как сообщает пресс-служба, основными индустриальными партнерами НГУ являются "Сбер" и Ростелеком. Общее финансирование проекта в течение трех лет превысит 900 млн рублей, из них 300 млн - средства индустриальных партнеров, говорится в сообщении.

"Искусственный интеллект является одним из приоритетных направлений для развития университета как в сфере образования, так и научно-исследовательской деятельности. Мы долго к этому шли, проделали большую работу. Мы рады, что правительство высокого оценило наш проект", - говорит ректор НГУ Михаил Федорук, его слова приводятся в сообщении.

Поясняя выбор направления, директор Высшего колледжа информатики НГУ Алексей Окунев отметил, в настоящее время в рамках нацпроекта "Наука и университеты" строится новый кампус НГУ мирового уровня. "А значит, там будут не только новые здания, но и новые технологии. Кроме того, строительная отрасль в Новосибирске является одной из наиболее активных. Там жесткая конкуренция и отличная среда для внедрения высокотехнологичный решений", - говорит Окунев.

"Это очень важный результат для университета, открытие центра даст мощный импульс развитию в НГУ очень востребованного сегодня направления - технологий искусственного интеллекта. Причем речь идет как о большой исследовательской программе в интересах наших партнеров, так и в развитии образовательного процесса, подготовки кадров для работы с подобными технологиями", - говорит директор Центра взаимодействия с органами власти и индустриальными партнерами НГУ Александр Люлько. Он добавил, что официально центр откроется в 2024 году, но организационная и исследовательская работа в его рамках уже началась.