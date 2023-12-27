В Саратове в больнице оставили четырех детей из поезда Тюмень - Адлер

Остальных выписали

ТАСС, 27 декабря. Почти всех детей из Луганской Народной Республики, которых сняли с поезда Тюмень - Адлер из-за болезни, выписали из инфекционной больницы в Саратове. Четыре ребенка продолжат лечение, написал в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"Хорошие новости. Большую часть детей из ЛНР, которые лечились в Саратовской инфекционной больнице, выписали. Сегодня вместе с сопровождающими они отправились домой и смогут встретить Новый год с родными. Четверо ребят по рекомендации врачей продолжат лечение в Саратове до полного выздоровления", - написал Бусаргин.

Он подчеркнул, что родители отнеслись с пониманием к такому решению. По его словам, с детьми останется один из сопровождающих. Для ребят будет организован новогодний праздник.

"Без поздравления ребят, как и всех юных пациентов инфекционной больницы, не оставим. Их обязательно навестит Дед Мороз с учетом всех ограничений инфекционного учреждения. Сделаем все, чтобы дети не расстраивались и, несмотря ни на что, смогли почувствовать новогоднее настроение", - отметил Бусаргин.