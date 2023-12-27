В России предложили организовать курсы для наставников

По мнению директора Хабаровского краевого центра психолого-педагогического и социальной помощи Александра Петренера, воспитательная работа не должна ограничиваться школой

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Специализированные курсы для подготовки наставников нужно организовать в России. Такое предложение на заседании Госсовета высказал директор Хабаровского краевого центра психолого-педагогического и социальной помощи Александр Петренер.

"Наставников тоже нужно учить. Поэтому вношу предложение разработать специализированные курсы, модули для наставников, которые позволят формировать навыки наставничества", - сказал Петренер.

Он добавил, что воспитательная работа не должна ограничиваться школой, ее нужно "даже во дворах" проводить. В связи с этим Петренер предложил привлекать наставников и к профилактике правонарушений среди детей.

Директор центра также призвал расширить перечень лиц, принимаемых в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) и специализированные учреждения системы Минпросвещения России.

"Одна крайность в том, что ребенок, многократно совершающий противоправные поступки, не направляется в учебное учреждение или в ЦВСНП, хотя они пустуют. В учреждениях работают персональные педагоги, психологи, врачи. Они готовы оказать персональную помощь деткам. А мы, получается, провоцируем криминальный опыт ребенка. У нас есть факты, когда по 24 раза суд отказывает в помещении ребенка в ЦВСНП или в учреждение, дожидаясь совершения более страшного преступления", - рассказал Петренер.