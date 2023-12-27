Синод назвал неприемлемым генетическое тестирование для выбора свойств будущего ребенка

Подобное вмешательство может быть сопряжено с высокими рисками, включая непредвиденные повреждения и гибель ребенка, говорится в документе "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви поддержал позицию Межсоборного присутствия о том, что неприемлемо использовать методы генетического тестирования в отношении зачатого плода для выбора желаемых свойств будущего ребенка, в том числе это касается выбора пола. Об этом говорится в документе "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", который был принят Священным синодом РПЦ и в последующем планируется к утверждению Архиерейским собором.

"Неприемлемо использование методов генетического тестирования в отношении зачатого плода с целью выбора желаемых свойств будущего ребенка, в том числе его пола, поскольку такой метод предполагает умерщвление детей, не прошедших отбор на стадии их эмбрионального развития", - указано в документе, опубликованном на сайте Московского патриархата.

Отмечается, что совершенствование генных технологий в ближайшие годы может сделать возможной коррекцию генетических характеристик эмбриона на самых ранних стадиях его развития и способствовать устранению генетических заболеваний. "Однако подобное вмешательство может быть сопряжено с высокими рисками, включая непредвиденные повреждения и даже гибель ребенка. Возможность применения подобных технологий с нравственной точки зрения требует детального рассмотрения в каждом конкретном случае", - говорится в документе.

В основополагающем документе РПЦ - "Основах социальной концепции" - ранее утверждалось, что создание "генетического паспорта" при разумном использовании полученных сведений помогло бы своевременно корректировать развитие возможных для конкретного человека заболеваний, но имеется реальная опасность злоупотребления генетическими сведениями, при котором они могут послужить различным формам дискриминации. Поэтому генетическая идентификация и генетическое тестирование могут осуществляться лишь на основе уважения свободы личности.