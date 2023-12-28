МИД РФ рекомендует россиянам за рубежом в Новый год проявлять осторожность

Необходимо стараться избегать мест массовых скоплений людей и мест, где возникают протестные акции, уточнил директор департамента Ситуационно-кризисный центр ведомства Юрий Горлач

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ рекомендует российским гражданам за рубежом соблюдать осторожность и безопасность в новогодние праздники. Об этом заявил на брифинге директор департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ Юрий Горлач.

"Хотел бы воспользоваться этой пресс-конференцией, чтобы еще раз поздравить всех с Новым годом, пожелать всем нашим гражданам, чтобы у них эти праздники и дальнейшее пребывание за рубежом не обращались какими-то событиями, - сказал Горлач. - Я надеюсь, что это будет благоприятное пребывание [за рубежом]. Хотел бы еще раз отметить необходимость соблюдения этих элементарных норм осторожности и личной безопасности".

Он выделил такие элементарные правила, как стараться избегать мест массовых скоплений людей, избегать мест, где возникают какие-то протестные акции. "Это крайне важно для того, чтобы наши граждане не попадали в те или иные сложные ситуации", - добавил директор ДСКЦ МИД РФ.