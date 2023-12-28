Трое детей с поезда Тюмень - Адлер остаются в больнице в удовлетворительном состоянии

Накануне домой отправили большую часть пациентов

САРАТОВ, 28 декабря. /ТАСС/. Трое из 124 детей из Луганской народной республики (ЛНР), которых ранее сняли с поезда Тюмень - Адлер, остаются в областной инфекционной больнице в Саратове. Их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил во время брифинга министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Накануне домой отправили большую часть пациентов. Четыре ребенка оставались в больнице по рекомендации врачей.

"У нас осталось трое детей, а не четверо. Потому что одного ребенка мама по согласию с врачами, по заявлению, забрала и они самостоятельно покинули территорию больницы и поехали домой. В настоящий момент у двух имеется диагноз - грипп А, а у одного ребенка - ОРВИ. Состояние детей удовлетворительное, сопровождающее их лицо, которое осталось с ними, здорово", - сказал министр.

Костин уточнил, что в среду из больницы выписали 91 ребенка, их отправили домой на поезде вместе с 10 сопровождающими взрослыми, а также с врачом и фельдшером из Саратовской области.

"По информации, которую передают наши медицинские работники, ночь прошла у детей совершенно спокойно, благополучно. Дети переданы медицинским работникам под наблюдение", - добавил он.