Празднование Нового года на ВДНХ в Москве продлится до 2:00

Для посетителей подготовили программу с театрализованными представлениями, мини-квестами и поздравлениями Дедов Морозов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Праздничная программа "Вечные ценности" с театрализованными представлениями, мини-квестами и поздравлениями Дедов Морозов ожидает посетителей ВДНХ в Москве с 31 декабря на 1 января, она продлится до 2:00. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"В зимнем сезоне 2023/24 на ВДНХ темой сезона стал "Полет во времени". В новогоднюю ночь посетители выставки совершат полет по 12-летнему временному циклу и познакомятся со всеми символами года и теми качествами, которые они символизируют, - добротой, щедростью, красотой, мудростью, оптимизмом и многими другими. В этот вечер с 21:00 до 02:00 программа "Вечные ценности" пройдет на пяти площадках, стилизованных под символы-покровители годов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что площадки празднования расположатся у Северной петли, возле инфоцентра парка аттракционов "Орион" и Северной станции канатной дороги, а также на площади Промышленности. Гостей ожидает русское подворье с избой, уличный театр, волшебный тоннель, выступление факира, Дракон с Дедом Морозом и Снегурочкой. Артисты проведут для участников мини-квесты и подарят памятные открытки, которые можно обменять на светящийся шар и украсить им символ наступающего 2024 года - Дракона, который засияет ровно в полночь.

В пресс-службе отметили, что с 14:30 в этот день начнется концертная программа Международной выставки-форума "Россия" на главной сцене у фонтана "Дружба народов", каждый час со сцены будут звучать поздравления от Дедов Морозов для разных часовых поясов. Весь день на сцене будут выступать артисты. В 11:00 на катке ВДНХ можно увидеть ледовое шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик", а с 21:30 до 2:00 гостей ждет театрализованное ледовое шоу с участием артистов цирка.

Режим работы катка 31 декабря: с 10:00 до 15:00, с 17:00 до 20:30, с 21:30 до 03:00; 1 января - с 15:00 до 23:00, добавили в пресс-службе.