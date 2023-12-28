В Петербурге Дом культуры работников связи передали в собственность города

На месте объекта раньше стояла Немецкая реформатская церковь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство России распорядилось безвозмездно передать в собственность Санкт-Петербурга Дом культуры работников связи на Большой Морской улице. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на портале правовой информации.

"Передать безвозмездно из федеральной собственности в государственную собственность г. Санкт-Петербурга объект недвижимого имущества, <…> являющийся выявленным объектом культурного наследия "Дом культуры работников связи (бывшая Немецкая реформатская церковь)", расположенный в г. Санкт-Петербурге, ул. Большая Морская, д. 58, литера А, имея в виду обязательство правительства Санкт-Петербурга соблюдать требования федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в отношении указанного выявленного объекта культурного наследия", - говорится в документе.

Согласно информации на сайте городского комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры, на месте этого объекта раньше стояла Немецкая реформатская церковь. Здание церкви было освящено в 1865 году. В 1872-1874 годах, после пожара, сильно повредившего храм, он был восстановлен, при этом были внесены небольшие изменения. В 1929 году храм был закрыт. Сначала там располагалось общежитие, а в 1932-1939 годах он был перестроен в здание Дома культуры и техники работников связи. Верхняя часть колокольни была демонтирована, конфигурация в плане изменена, на фасаде появились балконы и скульптуры. Перестройка здания в 1940 году была выполнена в актуальном на тот момент стиле конструктивизма. В дальнейшем в нем разместился Дворец культуры работников связи.

В 2001 году здание было включено в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. В настоящий момент оно является доминантой в панораме набережной реки Мойки.