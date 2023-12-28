В селе Бургимакмахи в Дагестане построили первый детский сад

На работы выделили 75 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 28 декабря. /ТАСС/. Первый детский сад построили в селе Бургимакмахи Акушинского района Дагестана. Об этом ТАСС сообщил глава района Махач Аблулкеримов.

"Сегодня состоялось торжественное открытие детсада в селе Бургимакмахи на 80 мест. Это первый детсад в этом селе. На строительство объекта было выделено 75 млн рублей. Раньше детей вынуждены были возить в другие села", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы районной администрации, детсад рассчитан на 4 группы по 20 человек и оборудован всем необходимым. "Просторные и светлые помещения, уютные спальни, спортивный зал, музыкальный класс, медицинский кабинет, спортивная и игровая площадки - все это создает условия для гармоничного развития детей. Особое внимание уделено безопасности малышей - территория детского сада огорожена, установлены видеокамеры", - добавили в пресс-службе.

В церемонии открытия приняли участие депутат народного собрания региона Нахбар Курбанов, первый заместитель министра образования и науки региона Аида Далгатова.

В селе проживают более 4 тыс. человек.