Франция приняла двух первых палестинских детей, раненных в ходе боевых действий в Газе

Дети были госпитализированы, уточнил французский МИД

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Франция приняла двух палестинских детей, которые получили ранения в ходе военных действий в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении, распространенном французским внешнеполитическим ведомством.

"Первые двое палестинских детей прибыли во Францию и госпитализированы в педиатрические медучреждения", - отмечается в заявлении. В МИД уточнили, что на следующей неделе во Францию также могут быть госпитализированы дети, которые получили ранения или имеют серьезные заболевания.

Французское внешнеполитическое ведомство выразило поддержку египетским властям, которые оказали содействие в проведении эвакуации детей.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.