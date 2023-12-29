В Сахалинской области 2024 год объявили Годом защитника Отечества

По словам губернатора региона Валерия Лимаренко, в ближайшее время подготовят соответствующие планы мероприятий

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ об объявлении 2024 года в регионе Годом защитника Отечества.

"2024 год теперь официально объявлен в Сахалинской области Годом защитника Отечества. Я подписал соответствующий указ, поддержав инициативу муниципальных депутатов, выдвинутую в середине декабря. Сегодня сахалинцы и курильчане с оружием в руках сражаются за Россию. Мы делаем все возможное, чтобы наши земляки в зоне специальной военной операции и их семьи в тылу были обеспечены всем необходимым", - сообщил он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в ближайшее время в правительстве региона, а также во всех муниципальных образованиях подготовят планы мероприятий, которые будут посвящены Году защитника Отечества.