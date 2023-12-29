В аэропорту Томска задерживается вылет четырех авиарейсов

По информации ГУ МЧС области, 29 и 30 декабря в регионе объявлено штормовое предупреждение

ТОМСК, 29 декабря. /ТАСС/. Четыре авиарейса задержаны в аэропорту Томска, вылет одного из них в Москву перенесен почти на 14 часов, также на несколько часов задержаны рейсы в Екатеринбург и Нижневартовск. Данные об этом размещены на онлайн-табло аэропорта.

Согласно расписанию, авиарейс SU 1531 должен был вылететь в Москву в 9:00 (5:00 мск). Расчетное время определено на 23:20 (19:20 мск). Еще один авиарейс SU 1539, также летящий в Москву, задержан на час - до 19:40 (15:40 мск). О причинах переноса вылета не сообщается.

По данным табло, также задерживаются вылеты в Екатеринбург и Нижневартовск на почти 2,5 часа. Отправление должно было состояться в 15:30 (11:30 мск), однако перенесено на 17:55 (13:55 мск).

По данным ГУ МЧС Томской области, 29 и 30 декабря в регионе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют снег, в отдельных районах метели, ухудшение видимости и гололед. Порывы ветра в этот период могут достигать 18-23 м/с.