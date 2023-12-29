Более 63 тыс. молодых людей написали первый "Зеленый зачет"

Самой многочисленной группой участников стали школьники и студенты в возрасте от 14 до 17 лет, сообщила пресс-служба фонда "Компас"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Первый всероссийский конкурс оценки уровня экологической грамотности "Зеленый зачет" охватил в декабре 63 тыс. школьников и студентов по всей стране и привлек внимание к экологическим профессиям, сообщает пресс-служба фонда "Компас".

"Итоги первого "Зеленого зачета" однозначно отражают высокий интерес подрастающего поколения к экологической повестке. Всего на тестирование зарегистрировалось более 63 тыс. участников со всей страны. Самыми активными регионами по числу конкурсантов стали: Краснодарский край, Воронежская область, Челябинская область, Ростовская область, Московская область, Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика. Самой многочисленной группой участников "Зеленого зачета" стали ребята в возрасте от 14 до 17 лет", - говорится в сообщении фонда, который выступил организатором зачета.

По итогам тестирования, составленного экспертами Российского химико-технологического университета и Российского государственного геологоразведочного университета (МГРИ), определено 35 победителей, которым удалось набрать максимальное количество баллов. Призерами конкурса стали 616 участников по всей России. Они получат дипломы участников, а также преимущество при поступлении в МГРИ.

"В настоящее время крайне важно разрабатывать программы, которые мотивируют молодое поколение интересоваться экологией, помогают им выбирать экологические профессии и развивают научно-исследовательскую деятельность в этой области", - заявил глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, чьи слова приводятся в сообщении.