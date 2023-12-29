Путин заявил, что безопасность полетов должна быть на первом месте всегда

Глава "Аэрофлота" Сергей Александровский подтвердил, что вопросы безопасности полетов всегда в приоритете у компании

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Безопасность полетов должна быть на первом месте всегда, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским.

"Много раз слышал, что летают-летают наши граждане, да и не только наши граждане, на каких-то [авиа]компаниях и ждут, когда пересядут на самолеты "Аэрофлота", потому что уровень качества обслуживания держится на известной планке, еще достигнутой прежним руководством "Аэрофлота". Поэтому я вас очень прошу обратить на это внимание", - сказал Путин.

"И безопасность на первом месте, конечно, всегда", - сделал особый акцент президент.

Со своей стороны Александровский подтвердил, что действительно, вопросы безопасности полетов всегда в приоритете у компании. "Уровень высокий поддерживается. Все в этой части стабильно и надежно", - сказал он. Путин же поблагодарил всех сотрудников "Аэрофлота", кто держит эту высокую планку и сохраняет ее. Он также поручил "улучшать, конечно, все, что связано с обслуживанием людей".