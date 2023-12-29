"Движение первых" объединило более 4,5 млн человек

В него также входят около 5 тыс. сотрудников по всей стране, отметил глава правления движения Григорий Гуров

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Более 4,5 млн человек присоединились к Российскому движению детей и молодежи "Движение первых". Об этом сообщил глава правления движения Григорий Гуров.

"Сегодня отличный повод подвести итоги уходящего года. Сегодня в "Движении первых" больше 4,5 млн участников, около 5 тыс. сотрудников по всей стране, более 40 тыс. первичных отделений. Акции и мероприятия движения охватили более 7 млн человек", - написал он в своем Telegram-канале.

Гуров отметил, что участники движения отправили почти 3 млн писем бойцам СВО, провели почти 500 экоакций. Более 1 млн ребят регулярно участвуют в добровольческих мероприятиях, а 500 тыс. стали участниками проекта "Первая помощь".

"В летней оздоровительной кампании приняли участие 2,4 млн ребят. В этом году мы объединяли семейные сообщества на форуме "Родные - Любимые", проводили фестивали в самых разных уголках страны. В 2024 году "первых" ждет такая же разносторонняя программа деятельности", - сообщил Гуров.

"Движение первых" было создано в 2022 году при поддержке президента РФ Владимира Путина. Глава государства поручил создать в регионах центры РДДМ на базе региональных и муниципальных организаций детского и юношеского творчества. В декабре 2022 года в Москве прошел первый съезд движения.