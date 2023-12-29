Чернышенко и Развожаев открыли в Севастополе спорткомплекс

Также вице-премьер и губернатор города приняли участие в открытии фиджитал-центра

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и губернатор Севастополя Михаил Развожаев открыли в городе спортивно-оздоровительный комплекс им. 200-летия Севастополя и фиджитал-центр. Об этом говорится в сообщении, распространенном аппаратом зампреда правительства.

"Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетил с рабочим визитом Севастополь. Совместно с губернатором города Михаилом Развожаевым они приняли участие в открытии новых спортивных объектов - спортивно-оздоровительного комплекса им. 200-летия Севастополя и фиджитал-центра", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, спортивно-оздоровительный комплекс площадью порядка 16,5 тыс. кв. м способен вместить до 440 человек в смену, а на реализацию проекта выделено 2,98 млрд рублей, в том числе 2,42 млрд - из федбюджета. Вице-премьер осмотрел основной и малый бассейны, специализированный зал для прыжков в воду и "сухого" плавания, а также легкоатлетический и футбольный стадион. Помимо этого, в новом здании есть секторы для прыжков в высоту и метания диска и копья, волейбольная площадка, четыре теннисных корта, зал хореографии, а также реабилитационно-восстановительный центр, рассчитанный на 400 посещений в смену. "Спортивно-оздоровительный комплекс имени 200-летия Севастополя построен в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Он станет базой для подготовки спортсменов и площадкой для проведения различных соревнований. Его запуск будет способствовать популяризации здорового образа жизни и массовому вовлечению молодежи в занятия спортом", - отметил зампред правительства.

Развожаев же сообщил, что по просьбе спортивной общественности было принято решение присвоить дворцу имя севастопольской олимпийской чемпионки Галины Прозуменщиковой.

Открытие фиджитал-центра

Также Чернышенко и Развожаев приняли участие в открытии фиджитал-центра Севастополя. Согласно сообщению, они осмотрели уличную и крытую тренировочные площадки, где были презентованы возможности нового центра - проведение игр с использованием современного оборудования. "Открытие фиджитал-центра в Севастополе - важное событие для жителей Крымского полуострова. Здесь сосредоточена техническая и спортивная инфраструктура, и мы гордимся тем, что концепция фиджитал была создана в России, инициатором выступил глава государства. Этот формат также не зависит от международных спортивных организаций, которые пытаются нас оградить", - сказал Чернышенко.

Вице-премьера подчеркнул, что более 60 регионов России уже вовлечены в развитие фиджитал-спорта, а в 2023 году проведено более 240 соревнований.

Новый объект, как отмечается в сообщении, является первым фиджитал-центром, введенным в эксплуатацию в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт", а на его реализацию выделено 100 млн рублей, в том числе 78 млн - из федерального бюджета. "На площади 2 300 кв. м расположена вся необходимая техническая и спортивная инфраструктура. Для развития физических навыков будут доступны площадки для мини-футбола, стритбола, воркаута. В зонах компьютерного спорта есть все для развития когнитивных способностей: игровые компьютеры, приставки, VR с доступом к 28 востребованным играм. Одновременно тренироваться в фиджитал-центре смогут 50 человек", - говорится в сообщении.

Центр также подключен к единой информационной системе "Мой фиджитал", благодаря которой спортсмены со всей России могут взаимодействовать друг с другом, участвовать в соревнованиях, набирать баллы.

Чернышенко отметил, что команды Крыма и Севастополя также пробовали свои силы в отборе на "Игры будущего" и пригласил всех жителей города принять участие в качестве болельщиков турнира. В нем, по словам вице-премьера, примут участие более 2 000 спортсменов из свыше 100 стран. Первый международный фиджитал-турнир "Игры будущего" пройдет в феврале-марте 2024 года в Казани.