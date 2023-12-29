В Омской области движение автобусов и такси ограничили из-за метели

Речь идет о трассах Р-402 Тюмень - Омск, Р-254 Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, А-320 Омск - граница с Республикой Казахстан и на Южном обходе Омска

ОМСК, 29 декабря. /ТАСС/. Движение пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси по федеральным трассам Омской области ограничено до утра 30 декабря из-за снега, метели и плохой видимости. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

"Ориентировочное время окончания ограничения - 08:00 (05:00 мск) 30.12.2023. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий", - говорится в опубликованном сообщении.

Спасатели отметили, что из-за снега, метели и порывистого ветра видимость составляет 100 м. Движение ограничено на участках федеральных трасс Р-402 Тюмень - Омск, Р-254 Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, А-320 Омск - граница с Республикой Казахстан и на Южном обходе Омска. В главке МЧС рекомендовали всем водителям отказаться от поездок.

Ранее синоптики предупредили, что 29 декабря в Омской области ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с, дождь, мокрый снег, метель и гололед. Из-за непогоды был отложен вылет шести рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Нижневартовск. Четыре из них позже вылетели с задержкой от 12 до 15 часов.