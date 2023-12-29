Минтруд РФ установил квоту для визовых мигрантов в 2024 году в объеме 155 тыс. разрешений

Резерв квоты по РФ составит 51,9 тыс. человек

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минтруд России установил квоту на привлечение иностранных работников с визами в пределах 155,9 тыс. разрешений в 2024 году. Об этом говорится в приказе министерства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Распределение по субъектам Российской Федерации на 2024 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в РФ на основании визы, разрешений на работу: Всего по РФ - 155 929", - говорится в документе.

Резерв квоты по России составит 51,9 тыс. человек.

Данная квота касается работников, которые приезжают в Россию из визовых стран, это порядка 4% от всех трудовых мигрантов. В основном таким механизмом пользуются работодатели, привлекающие сотрудников из Китая, Турции, Вьетнама, Индии, Сербии в случаях, когда нет возможности найти специалиста внутри страны.