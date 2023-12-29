В Москву прибыл дополнительный спецрейс с эвакуированными из Газы россиянами

Самолет Ил-76 МЧС совершил посадку в Домодедово

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Спецборт МЧС России с эвакуированными из Газы гражданами РФ прибыл в Москву, сообщает пресс-служба ведомства.

Самолет Ил-76 МЧС РФ совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово, на его борту находились 33 россиянина, которых накануне эвакуировали из Газы при содействии МИД России.

"В Россию прибыли 33 наших соотечественника, 14 из них - дети. В общей сложности из зоны палестино-израильского конфликта спецрейсами МЧС эвакуированы 1 158 россиян и членов их семей", - говорится в Telegram-канале МЧС.

12 ноября Россия приступила к эвакуации граждан РФ и членов их семей из сектора Газа. 20 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина оперативная группа МЧС завершила работу в Египте по эвакуации россиян из Газы и вернулась в Москву. По словам дипломата, работа по вывозу оставшихся в секторе Газа российских граждан будет вестись на индивидуальной основе после завершения организованной эвакуации.