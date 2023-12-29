В Новгородской области в 2023 году захоронили более 1,2 тыс. останков бойцов РККА

Поисковикам удалось установить имена 56 из них

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 декабря. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. останков бойцов и командиров РККА были захоронены с почестями в Новгородской области в 2023 году. Поисковикам удалось установить имена 56 из них, сообщили ТАСС в пресс-службе поисковой экспедиции "Долина".

"С воинскими почестями за период 2023 года были захоронены останки 1 256 погибших бойцов и командиров РККА. Из числа найденных бойцов 2023 года установлены имена 56 из них. Всего за 2023 год установлено 78 имен бойцов Великой Отечественной войны", - пояснили в пресс-службе.

По информации поисковиков, в этом году в поисковых работах на территории 12 муниципальных районов Новгородской области приняли участие 198 отрядов, или 2 889 поисковиков-добровольцев из Новгородской области и 22 регионов Российской Федерации, а также Казахстана и Белоруссии. Кроме того, в состав "Долины" вошли три новых новгородских отряда: "Зов партизан", "Боевая единица", "Гамаюн" и пять иногородних отрядов.

"В этом году у 53 павших воинов Великой Отечественной войны были найдены родственники, останки четырех защитников Отечества были переданы для захоронения на малой родине", - пояснили в "Долине", добавив, что всего за этот год обследованы места падения 21 самолета, установлено восемь экипажей, найдены родственники пяти летчиков.

На следующий год заявки на участие в поисковых работах на территории 12 районов Новгородской области в экспедицию "Долина" подали уже более 130 отрядов, а это более 1 600 добровольцев.