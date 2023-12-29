В Эфиопии заявили об угрозе гуманитарного кризиса в штате Тыграй из-за засухи

За последний месяц только в одном из районов штата погибли около 400 человек, 297 находятся в критическом состоянии

ХАРАРЕ, 29 декабря. /ТАСС/. Штату Тыграй на севере Эфиопии грозит острый гуманитарный кризис, связанный с последствиями засухи. Об этом сообщила газета Addis Standard со ссылкой на заявление властей штата.

По их данным, грядущий кризис может достичь масштабов трагедии, которую Эфиопия пережила в 1984-1985 годах и которая унесла множество человеческих жизней. За последний месяц в результате засухи только в одном из районов штата Тыграй - Абергелле-Йечила - погибли около 400 человек, 297 находятся в критическом состоянии. Сейчас более 2 млн жителей Тыграя сталкиваются с острой нехваткой продовольствия.

В связи с этим власти штата обращаются к центральному правительству и мировому сообществу с просьбой об оказании неотложной гуманитарной помощи для ликвидации последствий засухи и недавних боевых действий. Речь идет в том числе о значительном ущербе инфраструктуре и учреждениям здравоохранения, что повлекло за собой бегство из родных мест миллионов жителей штата. Они оказались без средств к существованию.

В ноябре 2020 года повстанцы подняли в Тыграе мятеж, атаковав на территории штата базы федеральных сил. Вслед за этим они начали продвижение на юг страны с целью заблокировать Аддис-Абебу, однако правительственным силам удалось остановить их наступление. Федеральные власти и руководство повстанцев обменялись 24 августа 2022 года обвинениями в нарушении существовавших между ними гуманитарного перемирия и режима прекращения огня. Бои начались на юге Тыграя и на севере соседнего штата Амхара. 1 сентября 2022 года руководство повстанцев обвинило власти Эфиопии и соседней Эритреи в начале наступления на их позиции на северо-западе Тыграя, а 9 сентября того же года - в наступлении на северо-востоке штата. Африканский союз предложил сторонам под своей эгидой переговоры, которые начались в ЮАР 25 октября.

В результате 2 ноября 2022 года федеральные власти Эфиопии и повстанцы Тыграя подписали соглашение о прекращении боевых действий на севере страны. Договоренности подтверждают суверенитет и территориальную целостность республики, а также предусматривают скоординированное разоружение сторон, восстановление правопорядка и беспрепятственный доступ населения к гуманитарной помощи. С того времени стороны в целом выполняют взятые на себя обязательства.