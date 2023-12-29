Второе за неделю украинское СМИ объявило о своем закрытии

Работу прекратило издание Klymenko Time

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Украинское издание Klymenko Time объявило о прекращении своей деятельности.

"Наш канал завершает работу", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Кроме того, завершил работу связанный с изданием Telegram-канал "Первый аналитический. KTime", где публиковались аналитические материалы, связанные с Украиной. Причины такого решения не уточняются.

21 декабря о закрытии своего медиабизнеса сообщил медиахолдинг "Вести Украина". Отмечалось, что это сделано без дальнейшей продажи или передачи в собственность каким-либо лицам или организациям.