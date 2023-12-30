Эксперт советует составить список с причинами срыва, чтобы избежать переедания в праздники

Директор международного НОЦ нейропсихиатрии Самарского государственного университета Минздрава России Дарья Смирнова отметила, что триггеры переедания могут иметь как психологическую, так и социальную, и биологическую природы

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Составление списка факторов, провоцирующих переедание в новогодние праздники, позволит россиянам подготовить механизмы защиты от них, считает эксперт Центра компетенций Национальной технологической инициативы "Бионическая инженерия в медицине", директор международного НОЦ нейропсихиатрии Самарского государственного университета Минздрава России Дарья Смирнова.

Она отметила, что переедание в новогодние праздники - следствие укоренившихся в обществе когнитивных убеждений и правил поведения ("нужно доедать до конца", "хлеб нельзя выкидывать"), влияние на это могли оказать и русские традиции больших и щедрых застолий, уточнила психолог.

"Переедание в период новогодних праздников представляет собой привычное явление, которое сформировалось под влиянием сочетания целого ряда социальных, культурных и психологических факторов. <...> Прежде всего, важно осознавать и выявлять триггеры, включающие механизмы переедания. Необходимо понаблюдать за собой и сделать записи о пищевом поведении, эмоциях и обстоятельствах, связанных с той или иной пищей или едой в целом. Составленный список "факторов срыва" позволит лучше понимать свое поведение и подготовить механизмы защиты от переедания", - сказала ТАСС Смирнова.

Эксперт уточнила, что триггеры переедания могут иметь как психологическую, так и социальную, и биологическую природы. К примеру, доступность большого количества еды в холодильнике может вызывать желание поесть, при этом увеличивающийся объем желудка будет все чаще посылать соответствующие сигналы в мозг. Стимулами к потреблению сравнительно большего объема пищи могут выступать и изменения в эмоциональном состоянии, вызванные сменой настроения - это относится не только к чувству одиночества и грусти, но и к радостному состоянию.

Защита от переедания

Помимо профессиональной помощи психологов, инструментами защиты от переедания в новогодние праздники могут стать такие практики, как осознанное питание: фокусировка на вкусе, температуре и текстуре еды во время завтрака, обеда или ужина. Это позволит более эффективно улавливать сигналы насыщения от тела, объяснила Смирнова.

"Задумайтесь о том, какие блюда вы действительно хотите попробовать, и определите разумные порции. Сделайте еду красивой, украсьте стол как можно эффектнее и не накидывайтесь сразу на блюдо. Играйте в игру - вот это я хочу, а это не хочу или хочу, но точно не сейчас", - посоветовала она.

Переедание, вызванное стрессом, психолог считает случаем, когда эффективными могут стать легкая прогулка, глубокое дыхание и медитация.

Люди с РПП

Борьба с расстройствами пищевого поведения (РПП), к которым относятся булимия, анорексия, компульсивное переедание, как правило, требует профессиональной помощи врачей, включающей психотерапевта, эндокринолога, гастроэнтеролога, диетолога и физиотерапевта, напомнила эксперт. Такие пациенты должны быть особенно внимательны к себе в новогодние праздники. Самостоятельная работа с проблемой может включать ведение дневника и соблюдение режима питания (завтрак - обед - ужин) даже при условии готовящегося праздничного застолья.

"Необходимо фокусироваться на социальном аспекте: Новый год - это не только селедка под шубой, салат оливье и бутерброды с икрой, но и общение с семьей, друзьями, возможность разделить приятные моменты в компании близких сердцу людей. Занимайтесь физической активностью: регулярные упражнения могут помочь в управлении весом и стрессом и запустят метаболизм так, что даже лишние калории по привычке сгорят и не останутся в вашем организме", - добавила она.

Эксперт также считает, что в борьбе с пищевыми отклонениями могут помочь осознанный контроль чувства насыщения, эксперименты с составом блюд, а также хобби. Поддержка близкого человека также поможет держать себя в рамках. В случае, если переедания избежать не удалось, важно отнестись к этому с пониманием и любовью к себе, не страдая от чувства вины.

"В этот момент нужно поставить себе цель вернуться к привычному и здоровому режиму питания и достаточной активности. <...> Обратитесь к специалисту, если вы чувствуете, что не можете справиться с этой проблемой сами. Профессиональный психотерапевт или диетолог могут предложить индивидуальные стратегии и необходимую поддержку, которых не хватает для развития контроля и баланса в питании", - посоветовала специалист.

Запрет на доступ к еде и отдельных продуктам психолог назвала фактором, усугубляющим проблему.