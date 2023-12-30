В аэропорту Нового Уренгоя задержали семь авиарейсов из-за сильных порывов ветра

Несколько самолетов ушли на запасной аэродром

ТАСС, 30 декабря. Сильные порывы ветра стали причиной задержки семи авиарейсов в аэропорту Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ), сообщили журналистам в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"30 декабря из-за неблагоприятных метеорологических условий на аэродроме Новый Уренгой (сильные порывы ветра до 20 м/с) задерживаются рейсы", - говорится в сообщении.

Задерживаются рейсы авиакомпании Red Wings в Екатеринбург, авиакомпании "Ямал" в Новосибирск и в Москву, Utair в Тюмень, "ЮВТ аэро" в Казань, "Аэрофлот" в Москву, "Ираэро" в Уфу.

Кроме того, по данным пресс-службы, из-за непогоды ушли на запасной аэродром рейсы YC-90 авиакомпании "Ямал", RT-555 авиакомпании "ЮВТ аэро", UT-185 авиакомпании Utair, IO-218 авиакомпании "Ираэро", SU-1522 авиакомпании "Аэрофлот", S7-2571 авиакомпании "Сибирь".

Новоуренгойская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.