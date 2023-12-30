Все дети, снятые из поезда Тюмень - Адлер, вернулись в ЛНР

Как уточнила глава Минздрава республики Наталия Пащенко, одна из вернувшихся ранее девочек находится на стационарном лечении с ангиной

ЛУГАНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Дети, снятые ранее из поезда Тюмень - Адлер, вернулись в Луганскую Народную Республику после прохождения лечения в Саратове. Об этом в Telegram-канале сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

"Сегодня [30 декабря] домой из Саратова вернулись еще 4 ребенка, теперь все 124 человека дома. Сегодня доехали оставшиеся дети находившиеся на лечении в Саратове. Дети были осмотрены педиатром в детской больнице Краснодона. Состояние удовлетворительное, не температурят, отмечаются легкие катаральные явления", - написала она.

Пащенко сообщила, что одна из вернувшихся ранее девочек находится на стационарном лечении с ангиной, остальные наблюдаются дома участковой службой.

Ранее одна из сопровождающих группу детей сообщала ТАСС, что все дети из ЛНР, которых сняли с поезда Тюмень-Адлер, выписали из областной инфекционной больницы Саратова, 29 декабря последняя группа из четверых детей выехала в республику.