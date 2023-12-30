В ВОЗ сообщили, что в России за 10 лет вдвое снизилось число смертей в ДТП

Специальный представитель всемирной организации в РФ Мелита Вуйнович назвала алкоголь главным фактором, из-за которого случаются ДТП со смертельным исходом

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россия, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за 10 лет снизила число смертей в дорожно-транспортных происшествиях более чем вдвое. Об этом заявила специальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, отвечая на вопрос новогоднего блица ТАСС.

"Мы только что сделали анализ за последние 7-10 лет, Россия одна из стран, которая снизила число смертей от дорожно-транспортных происшествий более чем на 50% от 2010 года, когда началась большая международная инициатива по дорожно-транспортной безопасности", - сказала она.

Вуйнович также отметила, что главный фактор, из-за которого случаются смертельные ДТП, - это алкоголь. "Пьяный человек за рулем опасен и для себя, и для других", - подчеркнула представитель ВОЗ.

В пресс-центре МВД России в 2022 году отмечали, что в 2021 году началось второе Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения, провозглашенное ООН. Резолюция Генассамблеи ООН закрепила цель нового десятилетия - снизить к 2030 году на 50% смертность и травматизм в результате ДТП во всем мире. В МВД подчеркнули, что, реализовав первый десятилетний план (2011-2020 гг.), Россия выполнила свои обязательства и почти вдвое сократила число погибших на дорогах - с 27 953 в 2011 году до 15 788 в 2020 году.