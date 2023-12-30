Уголовное дело возбудили против пары фехтовальщиков, служивших в Росгвардии

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, являясь действующими военнослужащими, они самовольно уехали из страны

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении супругов-фехтовальщиков, сбежавших в США. Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, супруги добровольно оставили службу в Росгвардии, в настоящее время они уволены.

"В отношении беглецов возбуждено уголовное дело по ст. 337 [УК РФ] (самовольное оставление части). Их увольнение никак не препятствует дальнейшему расследованию. Что же касается моральной стороны, то все это называется одним словом: "предательство", - написал он в своем Telegram-канале.

Также депутат отметил, что, являясь действующими военнослужащими, супруги выступали за "Динамо" и числились инструкторами спортивной команды управления Центрального округа Росгвардии, самовольно и тайно в июне уехали из страны. Все попытки связаться с ними, предпринятые как со стороны Росгвардии, так и Федерации фехтования РФ, успехов не принесли - спортсмены до последнего не отвечали на звонки. "По этой причине 29 июня их исключили из списка кандидатов в спортивные сборные команды РФ. Вместе с тем сразу по приезде на новую родину супруги стали тренироваться и работать тренерами в Academy of Fencing Masters в городе Сан-Хосе, а уже в июле [один из них] Сергей Бида в составе калифорнийского клуба AFM выступил на чемпионате США и даже завоевал золотую медаль в командном турнире", - написал Хинштейн.

По его словам, важно, что олимпийскому призеру потребовалось публично осудить Россию.