Yonhap: в Сеуле зафиксировали сильнейший для декабря снегопад за 40 лет

Глубина снежного покрова составила 12,2 см

СЕУЛ, 30 декабря. /ТАСС/. Субботний снегопад в Сеуле оказался сильнейшим для декабря с 1981 года. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на данные метеорологической службы.

30 декабря глубина снежного покрова составила 12,2 см. Максимальное для этого месяца значение было зафиксировано 19 декабря 1981 года, тогда выпало 18,3 см осадков. В южнокорейской столице и в ряде районов прилегающей к ней провинции было объявлено предупреждение о снегопаде, в Сеуле его отменили к вечеру. Такая мера применяется, если прогнозируется, что глубина снежного покрова превысит 5 см за сутки.

Один из самых высоких для зимы показателей был отмечен 4 января 2010 года, тогда глубина снежного покрова составила 25,4 см.