Между Мадагаскаром и Францией к 2026 году могут запустить парусный контейнеровоз

Предполагается, что суда будут перевозить пряности, ваниль и креветки

ХАРАРЕ, 30 декабря. /ТАСС/. Парусные суда для перевозки контейнеров планируется запустить к 2026 году на рейсах между главным портом Мадагаскара - Туамасина - и Марселем. Об этом сообщила в соцсетях администрация порта Туамасина.

Предполагается, что каждое из таких морских транспортных средств длиной 89 м будет рассчитано на доставку 140 контейнеров. Они будут перевозить пряности, ваниль и креветки. Продолжительность плавания составит около месяца. Автор разработки - компания Windcoop - готовится провести испытания прототипа у берегов Реюньона - принадлежащего Франции острова в Индийском океане. Инновационное судно будет использоваться не только на маршрутах, связывающих островные государства Индийского океана с Европой, но и между ними. Это будет дороже, чем использовать привычные теплоходы с двигателями на топочном мазуте, но ущерб окружающей среде будет сведен к минимуму.

В настоящее время Мадагаскар проводит масштабные работы по модернизации порта Туамасина. Планируется, что он сможет принимать самые крупные суда и станет региональным хабом океанских перевозок.